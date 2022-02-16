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Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Son Dakika

Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

16.02.2022 01:06
Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda son 16 turu, iki maçla başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2021-22 sezonunda son 16 turu, iki maçla başladı.

Avrupa futbolunun en önemli organizasyonunda, Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG), Parc des Princes Stadı'nda İspanya'nın Real Madrid takımını ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ardından PSG, ikinci devrenin uzatma dakikalarında bulduğu golle Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Mbappe, Real Madrid defansından iki oyuncuyu çalımlayarak yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı 90+4. dakikada ağlarla buluşturdu ve takımının sahadan galip ayrılmasını sağladı.

Öte yandan, Mbappe'nin ceza sahası içinde düşürülmesiyle penaltı kazanan PSG'de, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin 62. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu ise Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois kurtardı.

Manchester City farklı kazandı

Diğer karşılaşmada, İngiltere temsilcisi Manchester City, Jose Alvalade Stadı'nda konuk olduğu Sporting Lizbon'u 5-0 yenerek tur için büyük avantaj yakaladı.

İngiltere temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Riyad Mahrez, 17. ve 44. dakikalarda Bernardo Silva, 32. dakikada Phil Foden ve 58. dakikada Raheem Sterling kaydetti.

Manchester City, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında, deplasmanda ilk yarıyı 4 gol farkla önde kapatan ilk takım oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Real Madrid, Manchester, PSG, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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