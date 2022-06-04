A Ligi 3. Grup'ta oynanan İtalya- Almanya mücadelesi, Lorenzo Pellegrini ve Joshua Kimmich'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi. Aynı gruptaki diğer maçta ise Macaristan , Dominik Szoboszlai'nin penaltı golüyle sahasında ağırladığı İngiltere'yi 1-0 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika

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