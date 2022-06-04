Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

04.06.2022 23:46
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 1. haftası, 7 maçla tamamlandı.

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 1. haftası, 7 maçla tamamlandı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B ve C liglerinde 7 maç oynandı.

C Ligi 1. Grup'ta Faroe Adaları'nı konuk eden A Milli Takım, rakibini Cengiz Ünder, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun ve Merih Demiral'ın golleriyle 4-0 mağlup etti.

A Ligi 3. Grup'ta oynanan İtalya- Almanya mücadelesi, Lorenzo Pellegrini ve Joshua Kimmich'in karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sona erdi. Aynı gruptaki diğer maçta ise Macaristan, Dominik Szoboszlai'nin penaltı golüyle sahasında ağırladığı İngiltere'yi 1-0 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

3. Grup

Macaristan-İngiltere: 1-0

İtalya-Almanya: 1-1

B Ligi

1. Grup

Ermenistan-İrlanda: 1-0

3. Grup

Finlandiya-Bosna Hersek: 1-1

Karadağ- Romanya: 2-0

C Ligi

1. Grup

Litvanya- Lüksemburg: 0-2

Türkiye-Faroe Adaları: 4-0

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Kaynak: AA

merih demiral, Faroe Adaları, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika

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