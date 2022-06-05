Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

05.06.2022 23:59
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 2. haftasında 9 maç oynandı.

UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 2. haftasında 9 maç oynandı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ikinci haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 maç oynandı.

A Ligi 2. Grup'ta, Portekiz'in İsviçre'yi 4-0 yendiği maçta goller 15. dakikada William Carvalho, 35 ve 39. dakikalarda Cristiano Ronaldo ve 68. dakikada Joao Cancelo'dan geldi. Çekya ise İspanya ile 2-2 berabere kaldı.

C Ligi 2. Grup maçında ise Yunanistan'ın deplasmanda Kosova'yı 1-0 yendiği maçta karşılaşmanın tek golü 36. dakikada Trabzonsporlu Anastasios Bakasetas'tan geldi.

Bu akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup:

Portekiz - İsviçre: 4-0

Çekya - İspanya: 2-2

B Ligi

4. Grup:

İsveç - Norveç: 1-2

Sırbistan - Slovenya: 4-1

C Ligi

2. Grup:

Kosova - Yunanistan: 0-1

Kıbrıs Rum Kesimi - Kuzey İrlanda: 0-0

4. Grup:

Bulgaristan - Gürcistan: 2-5

Cebelitarık - Kuzey Makedonya: 0-2

D Ligi

2. Grup:

San Marino - Malta: 0-2

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Kaynak: AA

Portekiz, İsviçre, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Uluslar Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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