Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Güner Mumcu Taştan, Çağrıcan Pazarcıklı
Yılport Samsunspor: Aykut Özer, Hüseyin Öztürk (Dk. 77 Atakan Mert Özdemir), Barış Başdaş, Bah (Dk. 69 Emir Hakan Patan), Alaaddin Okumuş, Çinari (Dk. 74 Emirhan Güler), Berk Taşkın, Semih Altıkulaç (Dk. 74 Muhammet Ali Özbaskıcı), Melih Altıkulaç, Polat Yaldır, Ali Kılıç
Uşakspor: Amir Güren, Sertan Yiğenoğlu, Berkay Samancı, İbrahim Şirin, Murad Han Gönen (Dk. 72 Alperen Kahraman), Tayyib Kanarya (Dk. 79 Mustafa Kemal Demircan), Erol Erdal Alkan (Dk. 46 Noyan Öz), Celal Emir Dede (Dk. 46 Enes Olgun Tubluk), Berkay Özer, Onurcan Güler (Dk. 61 Resul Türkkalesi), Muhammed Fatih Kunat
Goller: Dk. 40, Dk. 87 Polat Yaldır, Dk. 55 Ali Kılıç, Dk. 71 Çinari (Yılport Samsunspor)
Sarı kart: Dk. 68 Bah (Yılport Samsunspor)
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda Yılport Samsunspor, Uşakspor'u 4-0 mağlup ederek adını 5. tura yazdırdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor