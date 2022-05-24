Futbolcu Kurt Zouma, kedisine şiddet uyguladığını çıktığı mahkemede kabul etti! - Son Dakika
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Futbolcu Kurt Zouma, kedisine şiddet uyguladığını çıktığı mahkemede kabul etti!

24.05.2022 21:55

Futbolcu Kurt Zouma, kedisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemede suçunu kabul etti. İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da top koşturan Zouma'ya kulübü tarafından 250 bin sterlin para cezası verilmişti.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Londra'daki Thames Sulh Ceza Mahkemesinde ilk duruşmasına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, video görüntülerinde kedisine şiddet uyguladığını onayladı.

SANIKLARIN CEZASI 1 MAYIS'TA AÇIKLANACAK

Kardeşi Yoan ise videoyu çektiği ve sosyal medyada paylaştığı için hatalı olduğunu belirtti. Mahkeme heyeti, 1 Haziran'daki duruşmada sanıkların cezasını açıklayacak.

Kedisine şiddet uygulayan futbolcu Zouma, suçunu kabul etti

KULÜBÜ 250 BİN STERLİN CEZA VERMİŞTİ

Şubat ayında videoların sosyal medyada yayılmasının ardından Essex polisi tarafından hakkında soruşturma başlatılan Zouma'ya, kulübü tarafından üst limitten 250 bin sterlin para cezası verilmişti. Olayın ardından Kurt Zouma hakkında suçlamalarda bulunan Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA) ise zarar gören kedileri Fransız futbolcunun elinden almış ve bakımlarını üstlenmişti.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolcu Kurt Zouma, kedisine şiddet uyguladığını çıktığı mahkemede kabul etti! - Son Dakika


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