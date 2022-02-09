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Futbolcu Zouma'nın kedileri elinden alındı - Son Dakika

Futbolcu Zouma'nın kedileri elinden alındı

09.02.2022 19:08
Futbolcu Zouma'nın kedileri elinden alındı

Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA), Fransız futbolcu Kurt Zouma'nın eziyet ettiği kedileri sahiplendi.

Kraliyet Hayvanlara Karşı Zulmü Önleme Derneği (RSPCA), Fransız futbolcu Kurt Zouma'nın eziyet ettiği kedileri sahiplendi.

İngiliz yayın kurumu BBC'nin haberine göre, kedilerine eziyet ettiği videonun ortaya çıkmasından sonra Zouma hakkında başlatılan soruşturma tamamlanana kadar iki kediye RSPCA bakacak.

Zouma'nın forma giydiği İngiltere Premier Lig kulübü West Ham United da 27 yaşındaki stopere mümkün olan en ağır para cezasının verildiğini açıkladı.

Kulüp cezanın miktarını belirtmedi ancak İngiliz basını, Fransız milli futbolcunun maaşından 250 bin sterlin (yaklaşık 4,6 milyon lira) kesileceğini paylaştı.

Sosyal medyada yayılan görüntüleri sonrası eleştirilerin hedefi olan Zouma özür dilemişti.

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Kurt Zouma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbolcu Zouma'nın kedileri elinden alındı - Son Dakika Spor


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