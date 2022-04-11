Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu - Son Dakika
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Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu

11.04.2022 11:55

- Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu Kavga, bazı taraftar ve polis ekiplerinin müdahalesi sonrası güçlükle yatıştırıldı Sakarya 1. Amatör Play-Off liginde Turnalı Telli Gölspor ve Akçayspor karşılaşmasında futbolcular arasında çıkan kavga tribüne sıçradı.

- Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu

Kavga, bazı taraftar ve polis ekiplerinin müdahalesi sonrası güçlükle yatıştırıldı

SAKARYA - Sakarya 1. Amatör Play-Off liginde Turnalı Telli Gölspor ve Akçayspor karşılaşmasında futbolcular arasında çıkan kavga tribüne sıçradı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga güçlükle ayrıldı.

Sakarya 1. Amatör Play-Off liginde 5. grubun ikinci haftasında Turnalı Telli Gölspor ve Akçayspor, Erenler Atatürk 1 No'lu sahada karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadele 1-1 ile devam ederken futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan gerginlik maçı izleyen taraftarlar arasında devam etti. İki takım taraftarları arasında yaşanan arbedede, tekme ve yumruklar konuştu. Kavga, polis ekipleri ve maçı izleyen diğer vatandaşların müdahalesiyle güçlükle yatıştırıldı.

Mücadelede Akçayspor'un 4-2'lik galibiyetiyle neticelendi.

Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu
Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu
Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu
Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu
Futbolcular arasında başlayan tartışma tribüne sıçradı, yumruklar havada uçuştu

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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