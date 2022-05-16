Galatasaray'da 4 değişiklik - Son Dakika
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Galatasaray'da 4 değişiklik

16.05.2022 20:11
Galatasaray'da 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre Adana Demirspor karşısında 4 değişiklik yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre Adana Demirspor karşısında 4 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre Adana ekibi karşısında 4 değişiklik yaptı. Torrent; Alpaslan Öztürk, Taylan Antalyalı, Cicaldau ve Mustafa Muhammed'in yerine Marcao, Erick Pulgar, Halil Dervişoğlu ve Bafetimbi Gomis'e görev verdi.

Galatasaray'da Alpaslan Öztürk ve Omar Elabdellaoui sakatlıklarından dolayı kadroda yer almadı. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Arda Turan, Inaki Pena ve Olimpiu Morutan da kadroya alınmadı.

MARCAO 2 MAÇ SONRA SAHADA

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Marcao, deplasmanda oynanan Altay karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Adana Demirspor maçına 11'de başlayan Marcao, sahalara döndü. 25 yaşındaki futbolcu sakatlığından dolayı Sivasspor ve Başakşehir müsabakalarında oynanamamıştı.

Galatasaray, Adana Demirspor maçına Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Erick Pulgar, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu ve Bafetimbi Gomis 11'i ile sahaya çıktı.

Yedeklerde ise Jankat Yılmaz, Taylan Antalyalı, Mustafa Muhammed, Ömer Bayram, Işık Kaan Arslan, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Semih Kaya ve Sofiane Feghouli bekledi.

TARAFTARDAN FUTBOLCULARA TEPKİ

Galatasaraylı taraftarlar, Adana Demirspor mücadelesi öncesinde ısınmada sarı-kırmızılı futbolculara tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı tribünler, ısınmaya çıkan futbolcuları çağırdı ve 'Aşkımız renklere, sizlere değil' tezahüratında bulundu.

Karşılaşma öncesinde ayrıca futbolcular ve teknik direktörler anons edilirken Galatasaraylı taraftarlar, Teknik Direktör Domenec Torrent'i de ıslıkladı.

YOUNES BELHANDA 3'LÜ ÇEKTİRDİ

Taraftarlar, Adana Demirspor'da kiralık oynayan futbolcuları Yunus Akgün ile eski futbolcuları Faslı futbolcu Younes Belhanda'yı tribünlere çağırdı. Öte yandan Belhanda maç başlamadan önce tribünlere 3'lü çektirdi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

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Kaynak: İHA

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