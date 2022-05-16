Galatasaray Adana Demirspor maçını 35 bin 500 taraftar izledi - Son Dakika
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Galatasaray Adana Demirspor maçını 35 bin 500 taraftar izledi

16.05.2022 21:59
Galatasaray Adana Demirspor maçını 35 bin 500 taraftar izledi

Galatasaray ile Adana Demirspor arasında Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı tribünlerde 35 bin 500 taraftar takip etti.

Galatasaray ile Adana Demirspor arasında Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı tribünlerde 35 bin 500 taraftar takip etti.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde Adana Demirspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü maçtan 3-2 galip ayrıldı. Nef Stadyumu'nda oynanan müsabakayı toplam 35 bin 500 sarı-kırmızılı taraftar izledi.

Maça yoğun ilgi gösteren taraftarlar, müsabaka boyunca yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Galatasaray, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Galatasaray Adana Demirspor maçını 35 bin 500 taraftar izledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray Adana Demirspor maçını 35 bin 500 taraftar izledi - Son Dakika
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