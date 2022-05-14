Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

14.05.2022 15:13
Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor ile 16 Mayıs Pazartesi günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor ile 16 Mayıs Pazartesi günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, ilk bölümde pozisyon alma ve top kapma çalışması yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Marcao, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Alpaslan Öztürk, tedavisinin ardından saha dönüş çalışmalarına başladı.

Omar Elabdellaoui ise saha dönüş kapsamında takımdan ayrı kendisi için özel hazırlanan program dahilinde çalıştı.

Galatasaray'ın antrenmanını Engelliler Haftası kapsamında Ankara Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon merkezinden iki konuk da izledi. Oyuncularla buluşan gençlere forma hediye edildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

YORUMLAR
500
Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


Son Dakika
15:37 Rize-Artvin Havalimanı Açılış Töreni'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Uçaklar boş gidip gelirse size yakışmaz
15:31 Nihal Candan'dan cesur paylaşım! Çıplak fotoğrafını yayınladı
15:26 Rize-Artvin Havalimanı açılışı öncesi Devlet Bahçeli ile Süleyman Soylu birlikte fotoğraf verdi
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı'nın açılışında konuşuyor
14:59 Fenerbahçe, Serdar Aziz'le her konuda anlaşmaya vardı
14:51 Marmaray'da genç kızların fotoğrafını çektiği iddia edilen tacizciye vatandaşlar müdahale etti
14:48 "Sevişirken konsantre olamıyorum" diyen takipçisine Cem Yılmaz'dan güldüren yanıt geldi
14:38 Finlandiya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "NATO üyeliğine olumlu bakmıyoruz" sözleri sonrası açıklama geldi
14:33 Murat Sancak ile Yunus Akgün çıkan iddialarla canlı yayında dalga geçti
14:26 Afrika'daki gelenek şaşırttı! Cinsel haz için kadınlarının kirpikleri emiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2022 15:42:28. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement