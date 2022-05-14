Galatasaray, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Adana Demirspor ile 16 Mayıs Pazartesi günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, ilk bölümde pozisyon alma ve top kapma çalışması yaptı. Antrenman dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Marcao, antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Alpaslan Öztürk, tedavisinin ardından saha dönüş çalışmalarına başladı.

Omar Elabdellaoui ise saha dönüş kapsamında takımdan ayrı kendisi için özel hazırlanan program dahilinde çalıştı.

Galatasaray'ın antrenmanını Engelliler Haftası kapsamında Ankara Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon merkezinden iki konuk da izledi. Oyuncularla buluşan gençlere forma hediye edildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.