Galatasaray, Avusturya'ya gitti

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için Avusturya'nın Graz kentine hareket etti.
Yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sürdüren Galatasaray, yurt dışı etabı için Avusturya'nın Graz şehrine gitti. Sarı-kırmızılılar, İstanbul Havalimanı'ndan Avusturya'ya doğru yola çıktı.
Havalimanında sarı-kırmızılı futbolcuları gören taraftarlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kara yoluyla Bad Waldersdorf kasabasına geçecek olan sarı-kırmızılılar, 19 Temmuz'a dek çalışmalarını burada sürdürecek. - İSTANBUL
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