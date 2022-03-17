Galatasaray-Barcelona - Son Dakika

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşındaki Galatasaray- Barcelona maçının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Nef
Hakemler: Daniele Orsato, Alessandro Giallatini, Fabiano Preti (İtalya)
Galatasaray: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu, Gomis
Barcelona: Ter Stegen, Dest, Eric Garcia, Pique, Jordi Alba, Busquets, Frenkie de Jong, Pedri, Adama Traore, Ferran Torres, Aubameyang
Kaynak: AA
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