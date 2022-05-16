Burak Elmas: "Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı açıklıyorum" - Son Dakika

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Nisan ayındaki seçimde aday olmayacağımı açıklamıştım. Haziran ayında yapılacak olan seçimde de aday olmayacağımı açıklıyorum."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Galatasaray Divan Kurulu'nda, Galatasaray başkanlık makamına hakaretler edildi ancak Divan Kurulu Başkanı bu hakaretleri kesmedi."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: " Metin Öztürk, Olağan Genel Kurul'u, kendi iktidar mücadelesi için oyuncak haline getirmiştir."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay... Genel kurul iradesini hiçe saymış, 'Kuruş değil, duruş' twitleriyle takipçi kazanmaya çalışan insanların yaptıklarına bakın. İbra edilmemelerine rağmen, 2 sene mahkeme kararıyla Galatasaray'ı yönetmeye devam ettiler."

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: "Galatasaray'da olağanüstü seçim olması için illegal bahis siteleriyle beraber çalışanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağım."

(İHA)