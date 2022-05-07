Başakşehir-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika
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Başakşehir-Galatasaray maçından notlar

07.05.2022 19:08
Başakşehir-Galatasaray maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, son yapılan Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk 11'ine göre 1'i mecburi 4 değişiklik yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, son yapılan Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk 11'ine göre 1'i mecburi 4 değişiklik yaptı.

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarına katılım mücadelesi veren turuncu-lacivertli ekibe konuk oldu. Galatasaray, ligin 35. haftasında sahasında 3-2 kaybettiği Demir Grup Sivasspor müsabakasının ilk 11'ine göre 4 değişiklikle mücadele etti.

Teknik direktör Torrent, takımını Medipol Başakşehir karşısına Fernando Muslera, Sacha Boey, Alpaslan Öztürk, Victor Nelsson, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Ryan Babel, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed'den oluşan kadroyla çıkardı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Işık Kaan Arslan, Arda Turan, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu ve Sofiane Feghouli görev bekledi.

Torrent, Sivasspor maçında ilk 11'de görev yapan ancak cezalı duruma düşen Emre Kılınç'tan Başakşehir karşılaşmasında yararlanamadı. İspanyol teknik adam, söz konusu maça ilk 11 başlayan Pulgar ile Gomis'i yedeğe çekerken Semih Kaya'yı kadroya almadı. Torrent, bu oyuncuların yerine Alpaslan, Berkan, Cicaldau ve Mustafa Muhammed'e forma verdi.

Taylan Antalyalı "Dalya" dedi

Sarı-kırmızılı takımın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı, Galatasaray'daki 100. resmi maçına çıktı.

2019'da Galatasaray'a transfer olan 27 yaşındaki futbolcu, 3 sezonda 77 Süper Lig, 8 Ziraat Türkiye Kupası, 14 Avrupa kupası olmak üzere toplamda 99 resmi müsabakada forma giydi.

Taylan, Medipol Başakşehir maçıyla sarı-kırmızılı formayı giydiği resmi maç sayısını 100'e yükseltti.

Başakşehir'de tek değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 35. haftada 3-2 kazandıkları Kasımpaşa müsabakasının ilk 11'inde tek değişiklik yaptı.

Genç teknik adam, takımını Galatasaray karşısına Volkan Babacan, Junior Caiçara, Alexandru Epureanu, Efe Arda Koyuncu, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Trezeguet, Fredrik Guldbrandsen 11'i ile çıkardı.

Turuncu-lacivertli ekibin yedek kulübesinde ise Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Ravil Tagir, Danijel Aleksic, Nacer Chadli, Serdar Gürler, Pizzi, Ömer Ali Şahiner, Salih Uçan, Stefano Okaka yer aldı.

Emre Belözoğlu, Kasımpaşa müsabakasına ilk 11'de başlayan Leo Duarte'den sakatlığı nedeniyle faydalanamadı. Belözoğlu, bu oyuncunun yerine Efe Arda Koyuncu'yu oynattı.

Efe Arda, Başakşehir tarihine geçti

Medipol Başakşehir'in 16 yaşındaki stoperi Efe Arda Koyuncu, kulüp tarihinin Süper Lig'de forma giyen en genç futbolcusu oldu.

Emre Belözoğlu, tecrübeli savunma oyuncusu Duarte'nin yokluğunda formayı 16 yaş, 9 ay, 29 günlük Efe Arda'ya emanet etti. Kariyerinin ilk Süper Lig maçına çıkan Efe Arda, aynı zamanda Başakşehir tarihinde bir lig karşılaşmasında süre bulan en genç futbolcu unvanını da aldı.

Efe Arda'dan önce en genç oyuncu unvanını elinde 17 yıl 6 ay 22 gün ile Ravil Tagir bulunduruyordu.

Fırat Aydınus, 85 gün sonra maç yönetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) 8 Mart tarihli toplantısında Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kalan haftalarda görev yapacak hakemleri belirlerken, liste dışı bıraktığı hakemler arasında yer alan Fırat Aydınus, Medipol Başakşehir-Galatasaray karşılaşmasıyla sahalara dönüş yaptı.

Son olarak Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat'taki Altay-Çaykur Rizespor müsabakasını yöneten Aydınus, 85 gün sonra bir maçta düdük çaldı.

MHK, Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır'ın da aralarında bulunduğu bazı hakemleri liste dışında bırakmış ancak Tahkim Kurulu 26 Mart'ta itirazlar sonrası oy çokluğuyla kararı kaldırmıştı. MHK'de değişen yönetimin ardından Fırat Aydınus da görevine kavuştu.

Karşılaşma öncesinde İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, düdüğüne kavuşan Aydınus'a çiçek verdi.

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Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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