Eşref Hamamcıoğlu'ndan Dursun Özbek'e davet - Son Dakika
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Eşref Hamamcıoğlu'ndan Dursun Özbek'e davet

03.06.2022 16:37
Eşref Hamamcıoğlu'ndan Dursun Özbek'e davet

Galatasaray'ın 11 Haziran'da gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, rakibi olan Dursun Özbek'i müzakereye davet etti.

Galatasaray'ın 11 Haziran'da gerçekleşecek olan olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, rakibi olan Dursun Özbek'i müzakereye davet etti.

Hamamcıoğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Galatasaray'ın yakın geçmişini doğru tahlil etmek, güncel durumu eksiksiz anlamak ve kulübümüzün önündeki fırsatları, riskleri ve çözüm alternatiflerini birlikte değerlendirmek üzere 11 Haziran 2022 seçimleri öncesi iki başkan adayının GSTV'de karşılıklı olarak görüş, öneri ve yaklaşımlarını müzakere davetimi kulüp başkan adayı olarak Sayın Dursun Özbek'e teklif ediyor, dilediği tarihte karşılıklı gündemi ve geleceği konuşmak, Galatasaraylıları aydınlatmak arzumu paylaşmak istiyorum. Bu konuda kulübümüzün en yüksek ve bağımsız istişare kurulu olan divan kurulumuzun gerekli koordinasyon için inisiyatif almasını temenni ederim." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eşref Hamamcıoğlu'ndan Dursun Özbek'e davet - Son Dakika

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