Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak - Son Dakika
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Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak

10.06.2022 10:38
Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak

Galatasaray Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu toplantısı yarın Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek.

Galatasaray Spor Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu toplantısı yarın Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek. Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu, sarı-kırmızıların yeni başkanı olmak için yarışacak.

Galatasaray Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurulu yarın Galatasaray Lisesi'nde saat 10.00'da başlayacak. Genel kurulda, Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu sarı-kırmızılıların yeni başkanı olmak için yarışacak. Seçimli genel kurulda üyeler Özbek için kırmızı, Hamamcıoğlu için de sarı renkteki oy pusulalarını kullanacak.

Genel kurulda, 8 bin 862 sarı-kırmızılı üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Seçimde toplam 24 sandık olacak. Seçimli genel kurulda oy kullanma işlemi saat 15.00'te sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurul yarın yapılacak - Son Dakika
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