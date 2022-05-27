ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final - Son Dakika
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ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

27.05.2022 22:07
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

Salon: Sinan ErdemHakemler: Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Ziya ÖzorhonAnadolu Efes: Micic 3, Beaubois 8, Bryant 6, Singleton 10, Pleiss 11, Yiğitcan Saybir 6, Larkin 4, Egemen Güven 15, Buğrahan Tuncer 3, Erten Gazi 4, Ömer Can İlyasoğluGalatasaray Nef: Dee Bost 22, Canaan 15, Göksenin Köksal...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Aytuğ Ekti, Kerem Baki, Ziya Özorhon

Anadolu Efes: Micic 3, Beaubois 8, Bryant 6, Singleton 10, Pleiss 11, Yiğitcan Saybir 6, Larkin 4, Egemen Güven 15, Buğrahan Tuncer 3, Erten Gazi 4, Ömer Can İlyasoğlu

Galatasaray Nef: Dee Bost 22, Canaan 15, Göksenin Köksal 5, Blackshear 11, Kravish 11, Trimble 7, Sadık Emir Kabaca 10, Canberk Kuş 11, Okben Ulubay 5, Rıdvan Öncel 4, Eray Aydoğan 2, Acar Şen 2

1. Periyot: 16-18

Devre: 34-43

3. Periyot: 51-79

ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray Nef, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes'i 35 sayı farkla 105-70 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Galatasaray Nef, 5. dakikayı 10-4 üstün geçti. Bryant'ın üst üste attığı üç sayılık basketlerle skoru eşitleyen Anadolu Efes, Beaubois ve Pleiss ile sayı bulmaya devam ederek 8. dakikada 16-12 öne geçti. Boyalı alanda etkili olan Galatasaray Nef, Dee Bost'un son saniyede kaydettiği basketle ilk periyodu 18-16 önde bitirdi.

İkinci periyotta hücumda zayıf kalan Anadolu Efes karşısında Trimble ile üstünlüğünü sürdüren Galatasaray Nef, son bölümde Göksenin Köksal, Dee Bost ve Canaan'ın üç sayı çizgisinin gerisinden kaydettiği basketlerle soyunma odasına 43-34 üstün gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısına çok iyi başlayan Galatasaray Nef, skor üretmekte zorlanan Anadolu Efes karşısında Dee Bost ile üst üste üç sayılık basketler buldu. Sarı-kırmızılı takım, yakaladığı 14-2'lik seriyle 24. dakikada farkı 21 sayıya (36-57) çıkardı. Dış atışlardaki başarılı performansını Canaan ve Canberk Kuş ile devam ettiren sarı-kırmızılı takım, son periyoda da 79-51 önde girdi.

Anadolu Efes'te son çeyrekte Türk oyuncuları görevlendiren başantrenör Ergin Ataman oyuna da müdahalede bulunmazken, üstün performansını sürdüren Galatasaray Nef müsabakadan 105-70 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçti.

Toplamda üç galibiyet alan takımın finale yükseleceği eşleşmede ikinci maç, yine Anadolu Efes'in ev sahipliğinde 29 Mayıs Pazar günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Üç sayılık atışlarda üstün performans

Galatasaray Nef, karşılaşmada dış atışlardaki etkili performansıyla sonuca gitti.

Sarı-kırmızılı takım, müsabakada kullandığı 37 üç sayılık atışın 18'inde isabet sağladı. Anadolu Efes ise dış atışlarda 29 atışın sadece 7'sini sayıya çevirdi.

Galatasaray Nef, maçı kopardığı üçüncü çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 13 atışın 10'unu sayıya çevirme başarısı gösterdi.

Pistiolis ile 10'da 10 yaptı

Galatasaray Nef, Yunan başantrenör Andreas Pistiolis yönetiminde çıktığı 10. maçını da kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, Ekrem Memnun'un yerine göreve getirilen Pistiolis idaresinde normal sezondaki 7, play-off çeyrek finaldeki 2 ve play-off yarı finaldeki ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ile kulüpte 11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Dursun Özbek de maçı salonda takip etti.

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ING Basketbol Süper Ligi Play-Off: Fenerbahçe Beko: 81 - Darüşşafaka: 82 ING Basketbol Süper Ligi Play-Off: Fenerbahçe Beko: 81 - Darüşşafaka: 82 Basketbol Süper Ligi Play-Off heyecanı Tivibu'da Basketbol Süper Ligi Play-Off heyecanı Tivibu'da
Kaynak: AA

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