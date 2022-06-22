- Galatasaray divan kurulu toplantısı başladı

Galatasaray Spor Kulübü divan kurulu haziran ayı olağan toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılıyor. Toplantı saygı duruşu ile başladı. Daha sonra mayıs ayına ait toplantı tutanakları takdim edildi ve oya sunuldu.

Kaynak: İHA

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