Galatasaray'ın Avusturya kampı devam ediyor (2) - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'ın Avusturya kampı devam ediyor (2)

08.07.2022 20:21
Galatasaray'ın Avusturya kampı devam ediyor (2)

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılılar, hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.

Therme Stadı'nda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda

futbolcular, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.

Okan Buruk, maç sırasında oyunu sık sık durdurarak futbolculara uyarıda bulundu. Buruk'un özellikle hücuma yönelik organizasyonlar üzerinde durması dikkati çekti.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur da antrenmanı takip etti.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıkları kapsamında yarın TSİ 20.30'da Avusturya ekibi Sturm Graz ile Merkur Arena'da karşı karşıya gelecek.

YORUMLAR
500
Beşiktaş, kamp çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor Beşiktaş, kamp çalışmalarına Avusturya'da devam ediyor SPOR Galatasaray kafilesi, Avusturya kampı öncesinde Florya'da döner ziyafeti çekti SPOR Galatasaray kafilesi, Avusturya kampı öncesinde Florya'da döner ziyafeti çekti
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Avusturya kampı devam ediyor (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
18:56 Antalyaspor ile karşılaşacak Borussia Dortmund: Nuri Şahin ziyarete geliyor
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 20:52:18. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın Avusturya kampı devam ediyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement