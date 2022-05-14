Galatasaray Nef, seride öne geçti - Son Dakika
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Galatasaray Nef, seride öne geçti

14.05.2022 22:41
Galatasaray Nef, seride öne geçti

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Orhan Çağrı HekimoğluGALATASARAY NEF: Bost 21, Canaan 24, Göksenin Köksal 2, Ndour 15, Blackshear 7, Trimble 16, Sadık Emir Kabaca 4, Rıdvan Öncel 2, Canberk Kuş, Eray Aydoğan, Ege Tan YıldızoğluBAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 6, Smith...

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Orhan Çağrı HekimoğluGALATASARAY NEF: Bost 21, Canaan 24, Göksenin Köksal 2, Ndour 15, Blackshear 7, Trimble 16, Sadık Emir Kabaca 4, Rıdvan Öncel 2, Canberk Kuş, Eray Aydoğan, Ege Tan YıldızoğluBAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 6, Smith 11, Muhammed Baygül 11, Berkay Candan 2, Black 15, Jones 20, Solomon 4, Erkan Yılmaz 4, Kartal Özmızrak 3, Oğuz Savaş1'İNCİ PERİYOT: 30-19İLK YARI: 47-433'ÜNCÜ PERİYOT: 63-595 FAUL: 35.48 Sadık Emir Kabaca, 36.55 Blackshear (Galatasaray Nef)Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi Çeyrek Final ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ni 91-76 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte 24 sayı kaydeden Isaiah Canaan karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Deplasman ekibinde ise Jamal Jones 20 sayı ile mücadeleyi tamamladı.Galatasaray Nef - Bahçeşehir Koleji serisinde 2'nci maç, 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.30'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.


- İstanbul
Galatasaray Nef, seride öne geçti
Galatasaray Nef, seride öne geçti
Galatasaray Nef, seride öne geçti
Galatasaray Nef, seride öne geçti
Galatasaray Nef, seride öne geçti
Galatasaray Nef, seride öne geçti
Galatasaray Nef, seride öne geçti
YORUMLAR
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Mehmet Serdar, Emin Moğulkoç, Galatasaray, Nef, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Galatasaray Nef, seride öne geçti - Son Dakika


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