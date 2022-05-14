Galatasaray Nef, seride öne geçti - Son Dakika

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Emin Moğulkoç
, Mehmet Serdar
Ünal, Orhan Çağrı HekimoğluGALATASARAY NEF: Bost 21, Canaan 24, Göksenin Köksal 2, Ndour 15, Blackshear 7, Trimble 16, Sadık Emir Kabaca 4, Rıdvan Öncel 2, Canberk Kuş, Eray Aydoğan
, Ege
Tan YıldızoğluBAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Hall 6, Smith 11, Muhammed Baygül
11, Berkay Candan 2, Black 15, Jones 20, Solomon 4, Erkan Yılmaz 4, Kartal Özmızrak
3, Oğuz Savaş1'İNCİ PERİYOT: 30-19İLK YARI: 47-433'ÜNCÜ PERİYOT: 63-595 FAUL: 35.48 Sadık Emir Kabaca, 36.55 Blackshear (Galatasaray Nef
)Galatasaray Nef, ING Basketbol Süper Ligi
Çeyrek Final ilk maçında Bahçeşehir Koleji'ni 91-76 mağlup ederek 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte 24 sayı kaydeden Isaiah
Canaan karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Deplasman ekibinde ise Jamal Jones 20 sayı ile mücadeleyi tamamladı.Galatasaray Nef - Bahçeşehir Koleji serisinde 2'nci maç, 16 Mayıs Pazartesi günü saat 20.30'da Ülker Spor
ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.
- İstanbul