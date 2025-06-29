Gazi Koşusu'nu Cutha Kazandı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 99. Gazi Koşusu'nu "Cutha" isimli safkanla kazanan jokey Ahmet Çelik ile at sahibi Hulusi Çil'i tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nu "Cutha" isimli safkanla kazanan jokey Ahmet Çelik ile at sahibi Hulusi Çil için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen Gazi Koşusu'nun 99'uncusunu Hulusi Çil'in sahibi olduğu, jokeyliğini Ahmet Çelik'in yaptığı 'Cutha' isimli safkan kazandı. İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilen ve büyük heyecana sahne olan Gazi Koşusunu kazanan jokey Ahmet Çelik ve atın sahibi Hulusi Çil'i kutluyorum" dedi. - ANKARA