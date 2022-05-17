Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

17.05.2022 19:30
Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında 20 Mayıs Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında 20 Mayıs Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Son oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışmaları yaptığı idmanda diğer futbolcular ise çift kale maç gerçekleştirdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, çalışmalarına yarın devam edecek.

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Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta programı açıklandı Spor Toto Süper Lig'de 38. ve son hafta programı açıklandı
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika


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