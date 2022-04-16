Gaziantep FK, Konyaspor maçına hazır - Son Dakika
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Gaziantep FK, Konyaspor maçına hazır

16.04.2022 14:49
Gaziantep FK, Konyaspor maçına hazır

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Konya'da gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gaziantep FK, Konyaspor maçına hazır - Son Dakika


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