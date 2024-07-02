Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda takımın yeni transferi Eren Erdoğan da yer aldı. Gaziantep FK, yarın çift antrenmanla sezon hazırlıklarına devam edecek.

02.07.2024 22:03
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Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında günün ikinci antrenmanını teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirdi.

Sahada ısınmayla başlayan ve koordinasyon ile pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmana takımın yeni transferi Eren Erdoğan da katıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, sezon hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

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