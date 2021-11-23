Gemisini kurtaran kaptan Cenk

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta alt sıralardan uzaklaşmaya çalışan Karşıyaka, Ağrı 1970 Spor deplasmanında kritik bir galibiyet alırken takım kaptanlarından Cenk Özbey, attığı golle yine gemisini kurtaran kaptan oldu. Stoper olarak görev yapmasına rağmen önceki sezonlarda da direkt puan getiren çok önemli gollere imza atan Cenk, Ağrı deplasmanında kazanılan penaltıyı gole çevirip takımına 4 maç sonra galibiyet kazandırdı.

Altyapıda yetişip 2013 yılından beri kadroda yer alan, son 5 senedir de ilk 11'in değişilmezlerinden olan Cenk, bu sezona ilk kez yedek kulübesinde başmadıktan sonra formayı kapmıştı. Sezonun ilk 4 maçında 1 dakika bile süre alamayan 30 yaşındaki futbolcu, son 9 maçın tamamında ise 90 dakika sahada kaldı. Şampiyonluk ve Play-Off yarışının uzağında kalan Karşıyaka, grupta bu hafta pazar günü Edirnespor'u ilk kez seri yakalama hedefiyle ağırlayacak.