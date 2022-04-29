Genç horozlar U15'de zirve yarışını sürdürdü - Son Dakika
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Genç horozlar U15'de zirve yarışını sürdürdü

29.04.2022 10:46
Genç horozlar U15'de zirve yarışını sürdürdü

TFF Elit U15 Ligi 3. Grup 8'nci haftasında kendi evinde Balıkesirspor ile karşılaşan A Denizlispor rakibini 2-1 mağlup ederek puanını 16'a çıkardı.

TFF Elit U15 Ligi 3. Grup 8'nci haftasında kendi evinde Balıkesirspor ile karşılaşan A Denizlispor rakibini 2-1 mağlup ederek puanını 16'a çıkardı.

Genç horozların gollerini Hüseyin Ali Erkavak 49'uncu dakikada, Yaşar Yasin Yumlu 51'nci dakikada kaydetti. Misafir Balıkesirspor'un golünü ise Ali Kaan Yılmaz 30'uncu dakikada attı.

Yeşilköy Stadında oynanan karşılaşmayı değerlendiren yeşil siyahlı takımın Teknik Sorumlusu Alkan Kandemir, maçın zor geçtiğine dikkat çekerek "Zaten maçın zorluğunu farkındaydık. Böyle maçlar olmuyor. İçeride böyle rakiplere karşı mutlaka bir şeyler üretmek zorundasınız. Maçtan önce bunun önemini ve yapmaları gerekeni çocuklara anlattık ama tabi sahanın içerisinde önleminin alamadığınız şeylerde oluyor. Maçta 1-0 mağlup duruma düştük. Ama biz öyle ya da böyle bu maçtan 3 puan alacağımıza ve maçı çevireceğimize inanmıştık. Bunu rakibe de hissettirdiğimizi düşünüyorum. Futbolda geri dönüşler çok önemli. Bu gün özellikle bunun için mutluyum" dedi.

Takım olarak önceliklerinin futbolcuların gelişimi olduğuna dikkat çeken Kandemir, "Eğer biz yukarıda olmak istiyorsak, bu takımı yukarı taşımak istiyorsak böyle maçlarda oynayacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi bir mücadele örneği gösterdiler. Maçı hiçbir zaman bırakmadılar. Devreye 1-0 mağlup girmemize rağmen oyunu çeviren taraf biz olduk. Bu gayet mutluluk verici. Maçın ilk yarısında top genelde bizdeydi. Birden ikiye ikiden üçe geçişlerde takım çok iyi tepki verdi. Neticede maçı kazandık. Amacımız bundan sonraki haftalarda da bu şekilde devam ederek ligi en üst sırada tamamlamak. Bunu başaracağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Genç horozlar U15'de zirve yarışını sürdürdü
Genç horozlar U15'de zirve yarışını sürdürdü
Genç horozlar U15'de zirve yarışını sürdürdü
Genç horozlar U15'de zirve yarışını sürdürdü

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Şampiyonların belirlendiği TFF 2. Lig'de play-off ve düşmeme mücadelesi sürüyor Şampiyonların belirlendiği TFF 2. Lig'de play-off ve düşmeme mücadelesi sürüyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Balıkesirspor, Hüseyin Ali, Denizlispor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Genç horozlar U15'de zirve yarışını sürdürdü - Son Dakika


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