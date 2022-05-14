Genç Ragbi Milli Takımı, ilk defa katılacağı yaz oyunlarında madalya hedefliyor - Son Dakika

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da düzenlenecek 19. Gymnasiade (okul sporları) Yaz Oyunları'na ilk kez katılacak Genç Erkekler 7'li Ragbi Milli Takımı, madalya kazanmayı hedefliyor.

Genç Erkekler 7'li Ragbi Milli Takımı, Normandiya bölgesinde yarın başlayacak ve 22 Mayıs'a kadar sürecek yaz oyunlarına Bafra Yeni Şehir Stadyumu'nda hazırlandı.

Gymnasiade Genç Erkekler 7'li Ragbi Milli Takımı Antrenörü Erkan Göral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz oyunlarının okul sporlarının olimpiyatı olduğunu söyledi.

Turnuvaya Genç Erkekler 7'li Ragbi dalında ilk kez katılacaklarına dikkati çeken Göral, Türkiye'de ragbi sporunun son yıllarda çok ciddi anlamda geliştiğini belirtti.

Okul sporlarında son sınıfa kadar yarışlar düzenlendiğini anlatan Göral, "Türkiye'de erkekler ve kadınlar liglerimiz var. Birçok yaş grubunda milli takımımız mevcut. Aynı zamanda plaj ragbisinde de yarışıyoruz." dedi.

Göral, ilk kez katılmalarına rağmen finali görmeyi umut ettiklerini vurgulayarak, "Hedefimiz de bu yönde. İnşallah final oynayıp güzel bir sonuçla ülkemize döneceğiz. 15 gün Bafra'da kamp yaparak hazırlıklarımızı sürdürdük. Sıkı bir hazırlık dönemi geçirdik." ifadelerini kullandı.

Oyuncular da umutlu

Takım kaptanı Yusuf Olluk ise ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini vurgulayarak, "Ben önceden judo yapıyordum. Tesadüfen ragbi ile tanıştım. İlk yılımda milli takım kampına seçildim. Yaştan dolayı Avrupa Şampiyonası'na katılamadım ama bu yıl Yaz Oyunları'nda ülkemi temsil edeceğim." diye konuştu.

Milli sporcu Alper Güner ise geçen yıl da milli takımın çeşitli kategorilerinde oynadığını belirterek, her zaman şampiyonluk hedeflediklerini dile getirdi.