Genç sporcunun 'milli forma' heyecanı - Son Dakika
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Genç sporcunun 'milli forma' heyecanı

14.04.2022 10:15
Genç sporcunun 'milli forma' heyecanı

Eskişehir'de basketboldaki başarısından dolayı Milli Takım seçmelerine çağrılan 14 yaşındaki Egemen Biçer, Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Eskişehir'de basketboldaki başarısından dolayı Milli Takım seçmelerine çağrılan 14 yaşındaki Egemen Biçer, Türkiye'yi temsil etmeyi hedefliyor.

Eskişehir Çağfen Koleji'nde eğitim gören 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Egemen Biçer, okullar arasında düzenlenen basketbol müsabakalarında gösterdiği başarıdan dolayı Milli Takım seçmelerine çağrıldı. Kentten davet alan tek sporcu olmanın mutluluğunu yaşayan Biçer, seçmeleri de başarıyla tamamlayarak milli formayı giymek istiyor. Seçmelere katılmadan önce çalışmalarını sürdüren genç sporcu, günde çift antrenman yaparak milli forma için hazırlanıyor.

Egemen Biçer: "İnşallah Milli Takım'da da başarılar elde edeceğim"

Basketbol kariyerindeki hedeflerinden bahseden Egemen Biçer, "Milli Takım'a çağırılmış olmak beni çok mutlu etti. İnşallah bu süreç devam eder. Annem ve babam da çok mutlu oldu. Çağfen ve okul arkadaşlarım da bana destek oldu. Hayallerim NBA ve Euroleague'de oynamak. İnşallah Milli Takım'da da başarılar elde edeceğim. Bu işi yapmak isteyenler bırakmadan antrenman yapsınlar. Doğru bir şekilde sürekli çalışsınlar" dedi.

Meral Uğur: "Çağfen Koleji'nden bir 'yıldız' doğuyor diyebiliriz"

Öğrencisinin elde ettiği başarıdan dolayı okul olarak gururlu olduklarını dile getiren Çağfen Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Meral Uğur, "Çağfen Koleji'nden bir 'yıldız' doğuyor diyebiliriz. İnşallah bizi yanıltmayacak. Egemen, okul takımlarındaki başarısıyla bizi her zaman gururlandıran bir öğrencimiz. Eskişehir'deki okul takımları arasındaki ikinciliğimizden sonra öğrencimiz, hem kulüp takımlarından hem de Milli Takım'dan davet aldı. Çağfen Koleji olarak her zaman öğrencimizin arkasındayız. Başarılarıyla gururlanmaya devam ediyoruz. Öğrenciler arasındaki motivasyon arttı. Egemen'in başarısından dolayı herkes çok mutlu oldu. Bence bu başarı birçok öğrencimizde çok büyük katkılara sebep olacak ve onlar da basketbola bir adım daha yakın olacaklar" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR

Genç sporcunun 'milli forma' heyecanı
Genç sporcunun 'milli forma' heyecanı
Genç sporcunun 'milli forma' heyecanı

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Milli Takım, Eskişehir, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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