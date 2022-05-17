Genç ve yaşlılar doğa yürüyüşünde buluştu - Son Dakika
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Genç ve yaşlılar doğa yürüyüşünde buluştu

17.05.2022 12:23
Genç ve yaşlılar doğa yürüyüşünde buluştu

SUBÜ Yaşlılıkta Aktif Yaşam Topluluğu, yaşlılarla bir araya geldikleri bir doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi.

SUBÜ Yaşlılıkta Aktif Yaşam Topluluğu, yaşlılarla bir araya geldikleri bir doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Yaşlılıkta Aktif Yaşam Topluluğu ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek ve Koordinasyon Merkezi (YADEM) iş birliğiyle Arifiye Gölya Tabiat Parkı'nda doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. 30 yaşlı birey ve topluluk üyesi öğrencilerin katılım sağladığı etkinlikte, park içerisindeki hayvanat bahçesi ziyaret edildi ve egzersiz hareketleri yapıldı. Etkinlikle yaşlılar ve gençlerin bir araya gelerek etkileşim içerisinde olmaları ve kuşaklar arası dayanışmanın sağlanması amaçlandı. - SAKARYA

Genç ve yaşlılar doğa yürüyüşünde buluştu
Genç ve yaşlılar doğa yürüyüşünde buluştu
Genç ve yaşlılar doğa yürüyüşünde buluştu
Genç ve yaşlılar doğa yürüyüşünde buluştu
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Kaynak: İHA

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