Gençler dans ederek "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasına destek verdi - Son Dakika
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Gençler dans ederek "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasına destek verdi

28.04.2022 17:16

Trabzon'da bir grup genç, "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasına destek için dans gösterisi düzenledi.

Trabzon'da bir grup genç, "Mutluluğa kurşun sıkma" kampanyasına destek için dans gösterisi düzenledi.

Yaklaşık 10 kişilik grup, Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Trabzonspor'un 30 Nisan Cumartesi günü sahasında karşılaşacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi dans gösterisi gerçekleştirdi.

Trabzonspor forması giyen gençler, Uzun Sokak'ta müzik eşliğinde hazırladıkları gösteriyi vatandaşların beğenisine sundu.

Türk bayrağı ve bordo-mavili takımın bayrağını açan gençlerin gösterisi, çevredekilerden ilgi gördü.

Daha sonra Trabzonspor marşı eşliğinde 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na kadar yürüyen gençler, burada da gösteriyi gerçekleştirdi.

Dansın koreografisini düzenleyen dans eğitmeni Ensar Bayraktar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trabzonspor şampiyonluğa adım adım ilerlerken ekip olarak bordo-mavili takıma destek vermek istediklerini söyledi.

Bayraktar, "flash mob" gösterisi hakkında bilgi vererek, "Trabzonspor'un şampiyonluk hasreti inşallah bu sezon sona erecek. Antalyaspor maçını büyük bir heyecanla bekliyoruz, son 1 puanımız kaldı. 'O sene bu sene olur' inşallah. Maçtan sonraki kutlamalarda herkes gibi biz de silahla kutlamaya karşıyız." dedi.

Mutluluklarına gölge düşmesini istemediklerini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu konuda halkımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Biz nasıl dans ederek mutluluğumuzu kutluyorsak, diğer insanlar da sevinçlerini mutlaka farklı alternatiflerle kutlayabilirler. Trabzon halkının bu konuda duyarlı olacağına inanıyorum. İyi ki Trabzonlu ve Trabzonsporluyum. Ekip olarak Antalya maçına tam destek veriyoruz."

Gençler dans ederek Mutluluğa kurşun sıkma kampanyasına destek verdi
Gençler dans ederek Mutluluğa kurşun sıkma kampanyasına destek verdi
Gençler dans ederek Mutluluğa kurşun sıkma kampanyasına destek verdi
Gençler dans ederek Mutluluğa kurşun sıkma kampanyasına destek verdi
Gençler dans ederek Mutluluğa kurşun sıkma kampanyasına destek verdi

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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