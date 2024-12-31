Gençler Satranç İl Birinciliği Sona Erdi

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Türkiye Kupası Gençler Satranç İl Birinciliği Müsabakalarında, Burak Dökmecioğlu birinci olurken, İsmail Mert Odabaş ikinci, Mustafa İsmet Oruç ise üçüncü oldu.

Satranç Türkiye Kupası Gençler İl Birinciliği Müsabakaları, Çiğiltepe Spor Salonu'nda büyük bir heyecanla sona erdi. Çeşitli yaş kategorilerinde gerçekleştirilen müsabakaların ardından başarılı olan sporculara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi.

İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, satrancın sadece bir zeka sporu değil, aynı zamanda gençlerin strateji geliştirme, odaklanma ve karar verme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan bir spor dalı olduğunu vurguladı. - AFYONKARAHİSAR