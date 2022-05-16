Gençler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Karabük'te başladı - Son Dakika
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Gençler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Karabük'te başladı

16.05.2022 20:49
Gençler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Karabük'te başladı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Karabük'te başladı.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Karabük'te başladı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda açılış seremonisi ile başlayan ve B kategorisinde düzenlenen organizasyona, 70 şehirden yaklaşık 400 sporcu, antrenör ve idareci katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde dereceye girmeye çalışan sporcular, kıyasıya mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, basın mensuplarına, birçok branştaki spor faaliyetlerine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Karabük'ün spor şehri olma yolunda ilerlediğini belirten Güven, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bu yıl yaklaşık 8 bine yakın sporcu, antrenör ve idareciyi ilimizde misafir ettik. Karabük olarak konaklama altyapımız, spor tesislerimiz ve organizasyon kabiliyetimiz açısından birçok etkinliği yapabileceğimizi gösterdik. Bundan sonra yapılacak ulusal ve uluslararası birçok organizasyona talip olduğumuzu belirtmek istiyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da salgın sürecinde öğrencilerin eğitim ve öğretim faaliyetlerinden biraz geri kaldığını ifade etti.

Karabük olarak öğrencilere her türlü desteği vermeye çalıştıklarını anlatan Akbaş, "En çok eksikliğini hissettiğimiz şeylerden bir tanesi çocuklarımızın sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri. İlimizde bu faaliyetlerin yapılmasını çok önemsiyoruz. Çocuklarımızın hayata hazırlanmasında sporun önemli bir işlev olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Organizasyon, yarın sona erecek.

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Türkiye, Karabük, gençlik, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası, Karabük'te başladı - Son Dakika


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