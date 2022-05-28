Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da başladı

28.05.2022 16:50
Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da başladı

Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da başladı.

Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da başladı.

Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda yapılan açılışa Muğla Valisi Orhan Tavlı, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top, Tekvando Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Uğur Göktaş, protokol üyeleri, antrenörler ve 3 bin sporcu katıldı.

Mehmet Baykan törende yaptığı konuşmada, Avrupa Şampiyonasında ve diğer organizasyonlarda madalya alan sporcuları kutladı.

Metin Şahin ise Muğla'da geniş katılımlı büyük bir organizasyon yapıldığın, gençlerin şimdiki sporcular gibi gelecek yıllarda Avrupa şampiyonalarına isimlerini yazdıracaklarını ve madalyaları toplayacaklarını kaydetti.

Organizasyonun ilk gününde dereceye giren sporcuları madalyalarını Orhan Tavlı, Mehmet Baykan ve Metin Şahin verdi.

Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası 31 Mayıs Salı günü tamamlanacak.

YORUMLAR
500
MSKÜ'de türkü resitali MSKÜ'de türkü resitali Marmaris'te eğlence hız kesmeden devam ediyor Marmaris'te eğlence hız kesmeden devam ediyor
Kaynak: AA

Türkiye Tekvando Şampiyonası, Mehmet Baykan, Türkiye, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
16:47 Tunceli'de fuhuş çetesi çökertildi! Kullanılan kod adlar dikkat çekti: Beyaz peynir, fıtık, dingonun ahırı
16:30 Eski MasterChef yarışmacılarından Esra Tokelli'nin annesi yaşamını yitirdi
16:11 Cani adam kürekle başına vurarak katlettiği kadının gözlerini oydu!
16:02 Konseri iptal edilen Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkacak olan Seda Sayan konuştu: Menajerimden öğrendim
15:58 Tır kuyruğu 40 kilometreyi geçti! Şoförler yetkililerden yardım bekliyor
15:55 Yatırımcılar kara kara düşünüyor! Bitcoin'de 11 yılın ardından bir ilk yaşandı
15:09 TOGG'un sosyal medya hesabından yeni paylaşım: Kilit aşamalardan birini daha tamamladık
15:04 Azerbaycan'da yapılan TEKNOFEST fuarında konuşan Aliyev'in alandakileri coşturdu!
15:02 Oyuncu Ruby Barker, akıl hastanesinde tedavi gördüğünü sosyal medyadan açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 16:56:38. #1.13#
SON DAKİKA: Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement