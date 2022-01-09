Gençlerbirliği: 1-0

STAT: EyüpHAKEMLER: Yusuf Ziya Gündüz, Hasan Hüseyin Tetik, Mehmet Şengül Eyüpspor: Emrullah, Uğur (Dk.46 Cenk Ahmet), Mezague, Yalçın, Bülent (Dk.78 Mehmet), Bekir (Dk.61 Enes Keskin), Timur, Mikail, Caner Hüseyin (Dk.60 Pa Dibba), Mete Kaan (Dk.83 Gökcan), Umut GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd, Ömürcan, Arda, Metehan, Kerem Can (Dk.75 Muhammed), Grechyshkin, Gökhan (Dk.43 Serdarcan, Barış (Dk.75 Gökhan Altıparmak), Lima, Musa (Dk.62 Sintiyahu Salalik), Eleke (Dk.75 Belyaev)GOL: Dk.49 Umut (Eyüpspor)SARI KARTLAR: Gökhan, Arda (Gençlerbirliği) - Zafer Turan, Umut (Eyüpspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 20'nci haftasında Eyüpspor, Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Karşılaşmanın 49'uncu dakikasında Cenk Ahmet'in pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Bekir'in pasında topla buluşan Umut'un vuruşunda meşin yuvarlak aplarla buluştu: 1-0.
Mücadele Eyüpspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Kaynak: DHA
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