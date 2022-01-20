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Gençlerbirliği, defans oyuncusu Kerem Can Akyüz ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Gençlerbirliği, defans oyuncusu Kerem Can Akyüz ile yollarını ayırdı

20.01.2022 18:15
Gençlerbirliği, defans oyuncusu Kerem Can Akyüz ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, defans oyuncusu Kerem Can Akyüz ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, defans oyuncusu Kerem Can Akyüz ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Gençlerbirliği Kulübünden yapılan açıklamada, "Sezon başında kadromuza kattığımız Kerem Can Akyüz'ün takımdan ayrılma isteğini kulübümüze iletmesi üzerine gerek teknik heyetimiz gerek yönetimimiz takımda kalmasına yönelik telkinlerde bulunmuştur. Kerem Can bu telkinlerimize rağmen ayrılma konusundaki ısrarını sürdürmüştür. Gençlerbirliği ilkeleri olan bir kulüptür. Gençlerbirliği onlarca yıldır futbolcu yetiştirmiş ve kadrosunda bulundurmuş bir kulüp olarak, Gençlerbirliği markasının ve formasının değerini bilmeyen hiçbir futbolcu ile yol yürümez." ifadeleri kullanıldı.

Kerem Can Akyüz'ün gitme isteğine karşı kulüpte kalmasının sağlanabileceği belirtilen açıklamada, "Ancak bu davranışın ne futbolcunun ne de kulübün yararına olmayacağı aşikardır. Bundan dolayı kendisine kolaylık sağlanarak, Kocaelispor'la anlaşılan bir bonservis bedeli ile yollarımızı ayırmış olduk. Kendisine bundan sonraki saha içi ve saha dışı yaşantısında başarılar diliyoruz." denildi.

Kerem Can Akyüz veda mesajı yayımladı

Bu sezon Samsunspor'dan başkent ekibine transfer olan Kerem Can Akyüz, Gençlerbirliği'ne yayımladığı mesajla veda etti.

Tecrübeli defans oyuncusu Kerem Can Akyüz, sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Gençlerbirliği camiası, çok güzel arkadaşlıklar, dostluklar edindiğim bu güzel aileden ayrılma vakti. Sezon başından bu yana gelinen sıkıntılı süreçte saha içi ve saha dışı her türlü katkıyı vermeye çalıştım. Hatalarım olduysa affola. Geldiğim günden bu zamana kadar şahsıma gösterilen desteğe minnettarım. Sezonun geri kalanında takım arkadaşlarıma ve değerli Gençlerbirliği camiasına başarılar diliyorum. Hakkınızı helal edin."

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Kerem Can Akyüz, Gençlerbirliği, Spor Toto, Kerem Can, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Gençlerbirliği, defans oyuncusu Kerem Can Akyüz ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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