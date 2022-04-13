Gençlerbirliği'nde "kolej havası" - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde "kolej havası"

13.04.2022 12:54
Gençlerbirliği'nde "kolej havası"

Gençlerbirliği'nin stoperi Arda Kızıldağ, takımda kolej havasının hakim olduğunu ifade etti.

Gençlerbirliği'nin stoperi Arda Kızıldağ, takımda kolej havasının hakim olduğunu ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasındaki başkent derbisinde Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yenen Gençlerbirliği'nde oyuncular Arda Kızıldağ ve Musa Şahindere, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Son 7 haftada sadece 1 mağlubiyet alan kırmızı-siyahlı ekibin savunma oyuncusu Arda, "Son haftalarda çıkışımız var. Keçiörengücü maçından da galibiyetle ayrıldık. İyi çalışmıştık, galibiyet aldığımız için mutluyuz. Önümüzdeki haftalarda daha iyi olmaya ve puanlar almaya çalışacağız." diye konuştu.

Tuzlaspor ve Bursaspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan 23 yaşındaki stoper, "İki hafta zorlu deplasmanımız var. Önce Tuzlaspor deplasmanına çıkacağız. İnşallah oradan da galibiyet çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Arda, seneye Gençlerbirliği'nin 100. yılını kutlayacağının hatırlatılması üzerine, "Gençlerbirliği'nin yeri her zaman Süper Lig'dir. Umarım seneye Süper Lig'e çıkacağız." dedi.

Takımda keyiflerin yerinde olduğunu vurgulayan Arda, "Şu an sadece takımı düşünüyorum. Takımdaki hava çok iyi, kolej havası var." şeklinde görüş belirtti.

Musa Şahindere: "Toparlandık"

Sol bek oyuncusu Musa Şahindere, Ankara Keçiörengücü karşısında çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Ankara Keçiörengücü'nün iyi bir takım olduğuna işaret eden Musa, "Son haftalarda iyi sonuçlar almışlardı. Galibiyet bizim için iyi oldu, toparlandık. Bu hafta da Tuzlaspor'u yenmek istiyoruz. Son haftaların bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Bu sezon ligde 15 maçta görev alan Musa, performansının biraz daha üstüne koymak istediğini dile getirdi.

Gençlerbirliği'nin çok önemli bir kulüp olduğunun vurgulayan Musa, "Kulübümüz seneye 100. yılını kutlayacak. Seneye şampiyonluğu hedefliyoruz." görüşünü paylaştı.

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Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına başladı Gençlerbirliği, Tuzlaspor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, KEÇİÖRENGÜCÜ, Tuzlaspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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