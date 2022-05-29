Gençlerbirliği'nde Seçimli Olağan Genel Kurul 5 Haziran'a ertelendi - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde Seçimli Olağan Genel Kurul 5 Haziran'a ertelendi

29.05.2022 11:28

- Gençlerbirliği'nde Seçimli Olağan Genel Kurul 5 Haziran'a ertelendi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 29 Mayıs'ta yapılacağını duyurduğu Seçimli Olağan Genel Kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 5 Haziran'a ertelendi.

- Gençlerbirliği'nde Seçimli Olağan Genel Kurul 5 Haziran'a ertelendi

ANKARA - Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün 29 Mayıs'ta yapılacağını duyurduğu Seçimli Olağan Genel Kurul, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 5 Haziran'a ertelendi.

Gençlerbirliği'nin bugün İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılması planlanan Seçimli Olağan Genel Kurulu, kulüp üyelerinin yeterli katılımı sağlamaması sebebiyle 5 Haziran Pazar tarihine ertelendi. Çoğunluk aranmaksızın yapılacak kongre Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yer alan Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Gençlerbirliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise, "Olağan Genel Kurulumuz, salt çoğunluk sağlanamadığı için 5 Haziran tarihinde saat 10.00'da Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğü'nde yer alan Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Gençlerbirliği'nde Seçimli Olağan Genel Kurul 5 Haziran'a ertelendi
Gençlerbirliği'nde Seçimli Olağan Genel Kurul 5 Haziran'a ertelendi
Gençlerbirliği'nde Seçimli Olağan Genel Kurul 5 Haziran'a ertelendi
Gençlerbirliği'nde Seçimli Olağan Genel Kurul 5 Haziran'a ertelendi

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Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu başladı Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda oy verme işlemi başladı
Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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