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Gençlerbirliği play-off'a göz kırptı - Son Dakika

Gençlerbirliği play-off'a göz kırptı

23.12.2021 11:10
Gençlerbirliği play-off'a göz kırptı

Spor Toto 1. Lig'de play-off hattına yaklaşan Gençlerbirliği'nin son haftalardaki performansıyla dikkati çeken defans oyuncusu Metehan Mert, "Gençlerbirliği'ni ait olduğu yere, Süper Lig'e yeniden döndürmek istiyoruz.

Spor Toto 1. Lig'de play-off hattına yaklaşan Gençlerbirliği'nin son haftalardaki performansıyla dikkati çeken defans oyuncusu Metehan Mert, "Gençlerbirliği'ni ait olduğu yere, Süper Lig'e yeniden döndürmek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz." dedi.

Spor Toto 1. Lig'de son 5 haftada 4 galibiyet alan Gençlerbirliği'nde moraller yerinde. Bu süreçte tek mağlubiyetini Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında yaşayan başkent ekibi, Bursaspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altaş Denizlispor ve NasaDoge Menemenspor maçlarını kayıpsız geçerek hanesine 12 puan yazdırdı. Son maçında NasaDoge Menemenspor'u 5-0 yenerek puanını 26'ya yükselten Gençlerbirliği'nde Süper Lig yolunda umutlar daha da arttı.

Play-off hattının son basamağı olan 6. sırada yer alan İstanbulspor ile aynı puana sahip Gençlerbirliği, ilk devreyi lider Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanında kapatacak.

Başkent ekibinin altyapısından yetişen 22 yaşındaki savunma oyuncusu Metehan Mert, ligde yakaladıkları çıkışı ve bireysel hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Metehan, iyi bir hava yakaladıklarını belirterek, "Play-off hattının son sırasındaki takımla puanımız aynı. Gençlerbirliği'ni ait olduğu yere, Süper Lig'e yeniden döndürmek istiyoruz. Bunun için çok çalışıyoruz. Hocalarımızla beraber antrenmanlarda her şeyimizi veriyoruz. Maçlarımızı kazanmak, takımımızı yukarı taşımak için bu yönde çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Takımda birlik ve beraberlik ortamı olduğunu vurgulayan genç futbolcu, "Takım olduk diyebilirim. Altyapıdan beraber oynadığımız arkadaşlarımız var. Yabancı transferlerimiz de var. Onlar da bize iyi uyum sağladı. Hem karakterleri hem de futbolculukları çok iyi. Takım olduğumuzu düşünüyorum. Başarı bence oradan geliyor. İnşallah bu şekilde devam ederiz." diye konuştu.

Başkent ekibinin altyapısından yetişen Metehan, 26 Aralık Pazar günü deplasmanda lider Bereket Sigorta Ümraniyespor ile deplasmanda oynayacakları maçı da kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Metehan, maça öz güvenli çıkacaklarının altını çizerek, "Biz oraya kazanmaya gideceğiz. İnşallah puan veya puanlar alıp sezonun ilk yarısını kapatmayı hedefliyoruz. Devre arasına iyi girmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sezon başında yeni bir kadro kurulduğuna işaret eden Metehan, şöyle devam etti:

"Ligin ikinci yarısında daha iyi bir performans sergileyeceğimizi düşünüyorum. Biz, geç toplanan bir takımız. Transferlerimiz takıma geç katıldı. Zamana ihtiyacımız vardı. O yüzden performansımızı sahaya yansıtmamız biraz zaman aldı. Takım oturunca, arkadaşlığımız artınca performansımız da yükseldi. İkinci devre kesinlikle bizim için daha iyi olacak."

Hava topu çalışması yapıyor

Gençlerbirliği'nin Eryaman Stadı'nda oynadığı son iki maçta kafa vuruşuyla attığı gollerle dikkati çeken savunma oyuncusu, "Hocamın da yönlendirmesi var. Hava topları hakimiyetinde iyiyim. Bunun için antrenmanların sonunda özel çalışmalar yapıyorum. İki maçta da gol atmak bana nasip oldu. Takımıma puan kazandırmaya çalışıyorum. Takım halinde güzel gidiyoruz." şeklinde konuştu.

Genç futbolcu, bireysel hedefleriyle ilgili "Öncelikli hedefimiz kulübümüzü Süper Lig'e çıkarmak. Performansımı geliştirerek Avrupa'da oynama hedefim var." ifadelerini kullandı.

Metehan Mert, son olarak kırmızı-siyahlı taraftarlara da "Bizi desteklemeye devam edin. İnşallah, Gençlerbirliği'ni Süper Lig'e, ait olduğu yere geri getireceğiz." şeklinde seslendi.

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Spor Toto, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği play-off'a göz kırptı - Son Dakika Spor


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