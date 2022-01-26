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Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ile yola devam edecek - Son Dakika

Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ile yola devam edecek

26.01.2022 15:38
Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ile yola devam edecek

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yönetim kurulu, teknik direktör Metin Diyadin ile yola devam etme kararı aldı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde yönetim kurulu, teknik direktör Metin Diyadin ile yola devam etme kararı aldı.

Gençlerbirliği Kulübü Asbaşkanı Muammer Akyüz, yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 7 ay önce görevi devraldığımızda kulübümüzün gerek finansman gerekse futbolcu yönünden iyi bir durumda olmadığı tüm kamuoyunun malumuydu." ifadesini kullandı.

Sezon başında transfer yasağının olduğunu, gerekli işlemlerin yapılarak transfer yasağının kaldırıldığını belirten Akyüz, şöyle devam etti:

"Yeniden bir kadro kurmak üzere yoğun bir transfer atağına geçilerek kısa zamanda gerekli transferler gerçekleştirildi. Yeni transferlerin birbiriyle kaynaşması ve takım olabilmeleri için gerekli zamanımız olmadı ve ligler başladı. Doğal olarak lige kötü bir başlangıç yaparak 4 maçta maalesef bir puan alınabildi. Buna rağmen yönetimimiz teknik kadromuza güvenini ortaya koyarak herhangi bir değişiklik düşünmedi. Bunun sonucu olarak takımımız play-off grubunun bir-iki puan altında ilk yarıyı bitirdi."

Ligin ikinci yarısına başlarken bazı zorlukların yaşandığını aktaran Akyüz, şunları kaydetti:

"İkinci devre üst üste alınan mağlubiyetler, yönetimimizi olduğu gibi tüm camiamızı da üzmektedir. Bu şartlar karşısında teknik direktörümüz Metin Diyadin, karakterine yakışır bir davranışta bulunarak yönetimin ve kulübün önünü açmak amacıyla ayrılmak istediğini yönetime iletti. Başta başkanımız olmak üzere yöneticilerimizin tümü, en az hepimiz kadar Gençlerbirlikli olan Metin Diyadin ile devam etmemizin kulübümüz açısından daha faydalı olacağını, ayrılmasını uygun bulmadığımızı kendisine söyleyerek devam kararı aldık."

Teknik kadroya ve futbolcularına güvendiklerini belirten Akyüz, "Gençlerbirliği asırlık bir markadır. Zaman zaman tökezlese de hiçbir zaman diz çökmez ve düştüğü yerden daha güçlü bir şekilde kalkar. Taraftarlarımız umutlarını yitirmesin ve takımlarına sonuna kadar destek olsun. Söylemek zorundayız ki Cumhuriyetle yaşıt Ankara'nın önemli markalarından olan Gençlerbirliği'ne hak ettiği destek maalesef verilmemektedir. Özellikle Ankara milletvekillerinden, belediye başkanlarından, il yöneticilerinden destek olmalarını tüm Ankaralılar adına bekliyoruz." şeklinde açıklama yaptı.

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Gençlerbirliği, Metin Diyadin, Muammer Akyüz, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, teknik direktör Metin Diyadin ile yola devam edecek - Son Dakika Spor


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