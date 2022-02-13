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Gençlerbirliği, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Gençlerbirliği, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

13.02.2022 12:44
Gençlerbirliği, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasından sahasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasından sahasında Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre başkent ekibi, günü sabah saatlerinde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunuyla başladı. Daha sonra gol çalışması yapan futbolcular, günü dar alanda çift kale maçla tamamladı.

Gençlerbirliği-Yılport Samsunspor karşılaşması, 15 Şubat Salı günü Eryaman Stadı'nda oynanacak.

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Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Samsunspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Yılport Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor


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