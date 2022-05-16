Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile başladı - Son Dakika
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Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile başladı

16.05.2022 10:34

- Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile başladı Bartın'ın Ulus ilçesinde 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi.

- Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile başladı

BARTIN - Bartın'ın Ulus ilçesinde 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri dolayısıyla satranç turnuvası düzenlendi. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç satranç oyuncusu karşısında ter döktü.

Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ulus ilçesinde satranç turnuvası düzenledi. 70 sporcunun katıldığı organizasyonda 14 yaş altı ve açık kategorisinde birinci Çağan Demir, ikinci Mustafa Kayra Polater ve üçüncü Kıvanç Özer olurken, 14 yaş altı kategorisinde birinci Eylül Yılmaz, ikinci Ege Erbaş, üçüncü Kadir Kağan Özden oldu.

Milletvekili Yılmaz Tunç 14 yaş ve altı kategorisi puan sıralamasında birinci olan Eylül Yılmaz ile satranç müsabakasında karşılaştı. Tunç, "19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı 15-21 mayıs tarihleri arasındaki gençlik haftası Etkinlikleri haftası turnuvada başarı elde eden gençlerimize ve çocuklarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Başarılı olan satranç sporcularına madalyaları Bartın Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Akkaş, TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ve Ulus Belediyesi Başkanı Hüseyin Uzun tarafından verildi.

Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile başladı
Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile başladı
Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile başladı
Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile başladı
Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile başladı
Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile başladı
Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile başladı

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Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençlik Haftası faaliyetleri satranç turnuvası ile başladı - Son Dakika


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