SPOR Gergin geçen kongrede Savaş Abak, Boluspor Başkanı seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Gergin geçen kongrede Savaş Abak, Boluspor Başkanı seçildi

28.05.2022 19:16

Gergin geçen kongrede Savaş Abak, Boluspor Başkanı seçildiVIDEO YOKMurat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor'un 6 yıl önce başkanlığını yapan Savaş Abak, bugün gerçekleştirilen olağan kongrede yeniden başkan seçildi.

Gergin geçen kongrede Savaş Abak, Boluspor Başkanı seçildi

VIDEO YOK

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) - SPOR Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor'un 6 yıl önce başkanlığını yapan Savaş Abak, bugün gerçekleştirilen olağan kongrede yeniden başkan seçildi. Kongrede, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile kulüp küme düşme hattındayken, ligin bitmesine 4 maç kala istifa eden eski başkan Abdullah Abat arasında gerginlik yaşandı.

Boluspor'un olağan kongresi Karaçayır Mahallesi'nde bulunan halı sahada gerçekleştirildi. Kongreye, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, delegeler, eski kulüp başkanları, taraftarlar ve çok sayıda davetli katıldı. Kongrede, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Boluspor küme düşme hattındayken 4 maç kala istifa eden Abdullah Abat arasında gerginlik yaşandı. Başkan Özcan, eski başkan Abdullah Abat'ı Boluspor zor durumdayken istifa ettiği için kulübe ihanet etmekle suçladı. Abdullah Abat ise haksızlık yapıldığını, iftira atıldığını ve verilen sözlerin tutulmadığını iddia ederek kendini savundu. Kongre salonunda zaman zaman gerginlikler yaşanırken, salonun dışında da bazı taraftarlar arasında sözlü tartışma yaşandı.

6 YIL SONRA YENİDEN BAŞKAN SAVAŞ ABAK OLDU

Eski yönetimin mali idari tablosunun ibra edilmediği gergin geçen kongrede yapılan açık oylamada, kulübün eski başkanlarından Savaş Abak başkanlığındaki yönetim kurulu göreve getirildi. Ayrıca kongrede Boluspor'un şirketleşmesi için yeni yönetime yetki verildi.

Başkan seçilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Savaş Abak, "Zor bir kongre geçti. Mali tablo çok iyi değil. Şu saatten sonra eski başkanlar, eski yöneticiler, taraftarlar ve basın topyekün bir arada olup, birlik beraberlik içinde Boluspor'u yönetmeliyiz. Kulübün şu anda 50 milyon TL borcu var. Yüksek de bir temlik var. Devam eden mahkemeler var. İnşallah birlik beraberlik içerisinde kulübü yönetmeye gayret göstereceğiz. Herkesin desteğine ihtiyacım var. 6 yıl önce bıraktığım kulübe şimdi yeniden gideceğim" diye konuştu.

SPOR Gergin geçen kongrede Savaş Abak, Boluspor Başkanı seçildi
SPOR Gergin geçen kongrede Savaş Abak, Boluspor Başkanı seçildi
SPOR Gergin geçen kongrede Savaş Abak, Boluspor Başkanı seçildi
SPOR Gergin geçen kongrede Savaş Abak, Boluspor Başkanı seçildi
SPOR Gergin geçen kongrede Savaş Abak, Boluspor Başkanı seçildi
SPOR Gergin geçen kongrede Savaş Abak, Boluspor Başkanı seçildi
SPOR Gergin geçen kongrede Savaş Abak, Boluspor Başkanı seçildi
SPOR Gergin geçen kongrede Savaş Abak, Boluspor Başkanı seçildi
SPOR Gergin geçen kongrede Savaş Abak, Boluspor Başkanı seçildi
SPOR Gergin geçen kongrede Savaş Abak, Boluspor Başkanı seçildi

YORUMLAR
500
Boluspor'un yeni başkanı Savaş Abak oldu Boluspor'un yeni başkanı Savaş Abak oldu Boluspor'un yeni başkanı Savaş Abak oldu Boluspor'un yeni başkanı Savaş Abak oldu
Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Gergin geçen kongrede Savaş Abak, Boluspor Başkanı seçildi - Son Dakika


Son Dakika
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:07 10 dakikada 6 kilo börek yediler! Hepsi, 3 bin liralık ödülü kazanmak için
18:04 Aldatıldığı iddia edilen ünlü futbolcu Joao Felix'ten olay paylaşım: Kimse kimseye ihanet etmedi, şu haberleri bırakın
18:02 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Kavala ve Demirtaş açıklaması: Serbest bırakılmalarını istiyorsanız, bize katılacaksınız
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
16:48 Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi ibra edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2022 19:43:21. #1.12#
SON DAKİKA: SPOR Gergin geçen kongrede Savaş Abak, Boluspor Başkanı seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement