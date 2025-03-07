Germencik'te Heyecan Dolu 3x3 Basketbol Turnuvası - Son Dakika
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Germencik'te Heyecan Dolu 3x3 Basketbol Turnuvası

Germencik\'te Heyecan Dolu 3x3 Basketbol Turnuvası

Germencik'te düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası'nda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

07.03.2025 10:23
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Aydının Germencik ilçesinde 'Biz Senin İçin Buradayız' sloganıyla düzenlenen 3x3 Basketbol Turnuvası büyük heyecana sahip olurken, turnuva sonunda Kaymakam Sultan Doğru tarafından dereceye giren sporculara madalya ve kupaları takdim edildi.

1-7 Mart Yeşilay Haftası etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Germencik ilçesinde 3x3 Basketbol Turnuvası düzenlendi. Gençler arasında sporun yaygınlaştırılması ve sağlıklı yaşam bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen turnuva, büyük bir ilgiyle takip edildi. Turnuvanın sonunda, dereceye giren sporculara madalya ve kupaları, Germencik Kaymakamı Sultan Doğru tarafından takdim edildi. Kaymakam Doğru, sporun gençler üzerindeki önemine değinerek, böyle etkinliklerin gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağladığını belirtti. Dereceye giren sporcular, büyük bir mutluluk içinde ödüllerini aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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