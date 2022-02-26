Getafe 1 puanı Enes Ünal ile kurtardı - Son Dakika
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Getafe 1 puanı Enes Ünal ile kurtardı

26.02.2022 20:45
Getafe 1 puanı Enes Ünal ile kurtardı

LaLiga Santander'in 26'ncı haftasında Getafe, sahasında Alaves ile 2-2 berabere kaldı.

LaLiga Santander'in 26'ncı haftasında Getafe, sahasında Alaves ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 55 ve 72'nci dakikalarda milli oyuncu Enes Ünal kaydetti.

LaLiga Santander'in 26'ncı haftasında Getafe, Alaves'i konuk etti. Ev sahibi ekip, 32'nci dakikada Jorge Cuenca'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Deplasman ekibi, 45+1'inci dakikada Gonzalo Escalente'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 55'inci dakikada milli oyuncu Enes Ünal, kaydettiği gol ile skoru 1-1'e getirdi. Alaves, 56'ncı dakikada Edgar Mendez ile skoru 2-1'e getirdi. 72'nci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Enes Ünal, skoru 2-2'ye getirdi. Milli oyuncu Enes Ünal, 90+3'üncü dakikada yerini Jaime Mata'ya bıraktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 2-2 sonuçlandı. Getafe'nin kadrosunda yer alan bir diğer milli oyuncu Okay Yokuşlu ise yedek kulübesinde başladığı maçta forma giymedi. Bu sonuçla Getafe puanını 27'ye, Alaves ise 21'e yükseltti. Milli oyuncu Enes Ünal, Alaves karşılaşmasında attığı gollerle birlikte bu sezon LaLiga Santander'deki gol sayısını 13'e yükseltti.


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Milli oyuncu, Enes Ünal, Getafe, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Getafe 1 puanı Enes Ünal ile kurtardı - Son Dakika


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