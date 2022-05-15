Giresunspor-Başakşehir maçının ardından - Son Dakika
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Giresunspor-Başakşehir maçının ardından

15.05.2022 22:42
Giresunspor-Başakşehir maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maçın ikinci yarısında oyun üstünlüğünü ele geçirdiklerini ve sahadan galibiyetle ayrılabilecek pozisyonları bulduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kalan GZT Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Keleş, maçın ikinci yarısında oyun üstünlüğünü ele geçirdiklerini ve sahadan galibiyetle ayrılabilecek pozisyonları bulduklarını söyledi.

Keleş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin hedeflerinin olduğunu ve bu nedenle zor bir maç oynadıklarını belirtti.

İlk yarıda kontrollü bir oyun oynadıklarını vurgulayan Keleş, şunları kaydetti:

"İlk yarı kontrollü oynadık ve pozisyon vermedik. Uzatmalarda yediğimiz gol moralimizi bozsa da ikinci yarı oyun üstünlüğünü aldık. Kazanabilirdik de. Bu kadar eksiğe rağmen oyuncularım inanılmaz mücadele etti, kendilerine teşekkür ediyorum."

Keleş, sezonu Hatay deplasmanında tamamlayacaklarını, oyunculardan ikisinin cezalı olduğunu, ikisinin ise takımdan ayrılacağını aktararak, "Son maç biraz sıkıntı çekeceğiz. Gençlerimiz oynama şansı bulacak. 45 puan yaptık. Önümüzde bir maç var, ondan sonra oyuncularım güzel bir tatil yapacak." diye konuştu.

Hakan Keleş, gelecek sezon için çalışmalara başladıklarını ve güzel bir kadro oluşturmak istediklerini sözlerine ekledi.

Medipol Başakşehir cephesi

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, kendileri için çok önemli bir maç oynadıklarını dile getirerek, "Hedefle geldik ve maçı kazanmak istedik. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık, bugünkü performanstan memnun değiliz. Golü de bulduk. İkinci devreyi daha domine etmemiz lazımdı. Daha fazla pozisyon çıkartmamız için hızlı oynamamız gerekiyordu. Bizim sayemizde oyun çok dağınık oldu. Giresun sahasında son maçında enerjisini 90 dakika yansıttı ve o puanı da hak etti." ifadelerini kullandı.

Sözer, son hafta Trabzonspor'u ağırlayacaklarını hatırlatarak, "Bizim bir final maçımız kaldı. Hedefimiz yine de Avrupa. Son maçımızda kendi sahamızda şampiyon Trabzonspor'u bekliyoruz. O maçı galibiyetle bitirmek hedefimiz. Avrupa'da oynamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Giresunspor-Başakşehir maçının ardından
Giresunspor-Başakşehir maçının ardından
Giresunspor-Başakşehir maçının ardından
Giresunspor-Başakşehir maçının ardından

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SPOR GZT Giresunspor - Medipol Başakşehir maçının ardından SPOR GZT Giresunspor - Medipol Başakşehir maçının ardından Giresunspor Başakşehir maçının VAR'ı Mustafa Öğretmenoğlu Giresunspor Başakşehir maçının VAR'ı Mustafa Öğretmenoğlu

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Giresunspor-Başakşehir maçının ardından - Son Dakika


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