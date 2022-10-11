Gizem Özer Karadağ'da - Son Dakika
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Gizem Özer Karadağ'da

11.10.2022 13:30
Gizem Özer Karadağ'da

Karadağ'ın Budva kentinde yapılacak olan Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası için Elazığ Belediyespor boksörü Gizem Özer, milli takım kafilesiyle Karadağ'a gitti.

Karadağ'ın Budva kentinde yapılacak olan Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası için Elazığ Belediyespor boksörü Gizem Özer, milli takım kafilesiyle Karadağ'a gitti.

Avrupa Kadınlar Boks Şampiyonası 11-23 Ekim tarihleri arası Karadağ'ın Budva kentinde düzenleniyor. Son olarak Dünya Üniversiteler Boks Şampiyonası'nda altın madalya alan Elazığ Belediyespor boksörü Gizem Özer de Türk Milli Takımı kafilesiyle Karadağ'a gitti. 60 kiloda ringe çıkacak olan Gizem Özer, milli takımın madalya umutları arasında. Gizem'in performansının gün geçtikçe arttığına dikkat çeken antrenör Cemil Döndü, "Son Üniversiteler Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanması Gizem için pozitif bir etki oluşturdu. İnşallah Avrupa Boks Şampiyonası'ndan da altın madalyayla dönecek. Kendisine ve milli takım hocalarımıza başarılar diliyorum" dedi. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Elazığ Belediyespor, Milli Takım, Karadağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gizem Özer Karadağ'da - Son Dakika

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