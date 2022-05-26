GNÇ Sporfest 2022 sona erdi - Son Dakika
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GNÇ Sporfest 2022 sona erdi

26.05.2022 16:48
GNÇ Sporfest 2022 sona erdi

Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) önemli organizasyonlarından GNÇ Sporfest 2022 tamamlandı.

Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'nun (TÜSF) önemli organizasyonlarından GNÇ Sporfest 2022 tamamlandı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, açılış töreninin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirildiği organizasyonda, 100'ü aşkın üniversiteden gelen genç sporcuların mücadelesinde şampiyonlar da belli oldu.

GNÇ Sporfest'in kapanış yarışları İzmir'de gerçekleştirildi. Ege Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı ve 100'ü aşkın üniversiteden genç sporcuların bir araya geldiği organizasyonda toplam 11 spor dalında şampiyonlar da belli oldu.

Etkinlikte genç sporcular; basketbol, voleybol, yüzme, hentbol, su topu, briç, yol bisikleti, dağ bisikleti, atletizm, jimnastik ve eskrim dallarında hem mücadele etti hem de Türkiye'nin en büyük gençlik spor oyunlarının bir parçası oldu.

GNÇ Sporfest'te yarışların yanı sıra binlerce öğrencinin katıldığı konserler ve eğlenceli aktiviteler de düzenlendi.

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Kaynak: AA

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