GNÇ Sporfest heyecanı İzmir'de yaşanacak - Son Dakika
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GNÇ Sporfest heyecanı İzmir'de yaşanacak

16.05.2022 11:35
GNÇ Sporfest heyecanı İzmir'de yaşanacak

Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) önemli organizasyonlarından GNÇ Sporfest 2022 yarın İzmir'de başlayacak.

Turkcell'in ana sponsorluğunu üstlendiği, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun (TÜSF) önemli organizasyonlarından GNÇ Sporfest 2022 yarın İzmir'de başlayacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 100'ü aşkın üniversiteden çok sayıda genç sporcunun mücadele edeceği GNÇ Sporfest, 17-25 Mayıs tarihlerinde İzmir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

TÜSF tarafından 1999 yılından beri gerçekleştirilen Spor Oyunları'nda bu sene genç sporcular, basketbol, voleybol, yüzme, hentbol, su topu, briç, yol bisikleti, dağ bisikleti, atletizm, cimnastik ve eskrimde mücadele edecek.

Öte yandan oyunlar sırasında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında büyük bir kortej yürüyüşü de düzenlenecek.

Oyunlara katılan tüm sporcuların katılacağı yürüyüş, 19 Mayıs Perşembe günü saat 17.00'de Konak Meydanı'nda başlayacak.

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor GNÇ Sporfest heyecanı İzmir'de yaşanacak - Son Dakika


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