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Gökay Kavalcı: "Ezeh'in attığı muhteşem golle galip geldik" - Son Dakika

Gökay Kavalcı: "Ezeh'in attığı muhteşem golle galip geldik"

15.02.2022 22:59

- Gökay Kavalcı: "Ezeh'in attığı muhteşem golle galip geldik" Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gökay Kavalcı, "İkinci devre gördüğümüz ikinci kırmızı karttan sonra iyice eksik kaldık ve geriye çekilmek zorunda kaldık.

- Gökay Kavalcı: "Ezeh'in attığı muhteşem golle galip geldik"

BURSA - Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Gökay Kavalcı, "İkinci devre gördüğümüz ikinci kırmızı karttan sonra iyice eksik kaldık ve geriye çekilmek zorunda kaldık. Ezeh'in attığı muhteşem gol ile galip geldik" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bursaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Tuzlaspor'da teknik sorumlu Gökay Kavalcı, maç sonu değerlendirmelerde bulundu. Kavalcı, erken gördükleri kırmızı kart ile oyun planlarının değiştiğini ifade ederek, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. İki takımında 3 puana ihtiyacı vardı. Maça iyi başladık. Pozisyon bulduk ama erken gördüğümüz kırmızı kart ile bütün oyun planımız bozuldu. Öne çıkmakta, atak yapmakta biraz zorlandık. İlk devreyi beraberlikle kapattık. İkinci devre gördüğümüz ikinci kırmızı karttan sonra iyice eksik kaldık ve geriye çekilmek zorunda kaldık. Ezeh'in attığı muhteşem gol ile galip geldik. Oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu sahada, bu seyirci önünde pozisyon rakibe vermedik. Hakeme değinecek olursam, bize deplasmanda çok basit kart çıkartıyorlar. Biraz daha dikkatli olursalar bizim için daha iyi olur" şeklinde konuştu.

Gökay Kavalcı: Ezeh'in attığı muhteşem golle galip geldik
Gökay Kavalcı: Ezeh'in attığı muhteşem golle galip geldik
Gökay Kavalcı: Ezeh'in attığı muhteşem golle galip geldik

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Tuzlaspor, Spor Toto, Bursaspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gökay Kavalcı: 'Ezeh'in attığı muhteşem golle galip geldik' - Son Dakika Spor


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