Gökdeniz Karadeniz: "Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına davet edilmedim" - Son Dakika

Trabzonspor'un efsane futbolcularından Gökdeniz Karadeniz, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasına davet edilmediğini şampiyonluğu evde ailesiyle birlikte kutladığını söyledi. Gökdeniz Karadeniz, hakemlerle ilgili tartışmalara ise "Hakemlerin ligi dizayn ettiklerine inanmıyorum" dedi.

Trabzonspor'un unutulmaz futbolcusu Gökdeniz Karadeniz, D-Smart'ta yayınlanan 'Bol'ca Futbol' programının konuğu oldu. Rusya Ligi ekiplerinden Rubin Kazan'da forma giydiği dönemle ilgili konuşan Karadeniz, Rus futbolunun sistemsel olarak daha önde olduğunu ifade ederek, "Rubin Kazan'da başarılarla dolu bir 11 yıl geçirdim. Liyakat nişanı aldım ve 61 numaralı formamı emekli ettiler. Görsellik açısından bakarsak Türk futbolunu çok daha önde görüyorum. Sistemsel olarak baktığım zaman Rus futbolu daha önde" şeklinde konuştu.

"ŞAMPİYONLUK KUTLAMASINA DAVET EDİLMEDİM"

Gökdeniz Karadeniz, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına davet edilmediğinin altını çizerek, "Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamalarına davet edilmedim. Ben de ailemle kendi evimde şampiyonluğu kutladım" açıklamasını yaptı.

"NWAKAEME TAKIMDA KALMASI GEREKEN BİR İSİM"

Bordo-mavililerde forma giyen Anthony Nwakaeme'nin gelecek sezon da takımda kalması gerektiğini dile getiren Gökdeniz Karadeniz, şu ifadelere yer verdi:

"Nwakaeme gibi bir oyuncu alabilmek için 15 - 20 milyon Euro para harcamak gerekiyor. Bence takımda kalması gereken bir isim. Trabzonspor'un şampiyonluğunda birçok isim etken oldu. Bir anda çıkıp oyunu değiştirebilecek 4 - 5 oyuncu var. Diğer takımlarda bu yoktu."

"HER TAKIMIN ŞAMPİYONLUK YARIŞI İÇİNDE OLMASINI İSTERİM"

Gökdeniz Karadeniz, şampiyonluk yarışında fazla takımın olmasının Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Her takımın şampiyonluk yarışında olmasını isterim. Ne kadar çok takım yarışın içinde olursa ülke futbolu o kadar ileriye gider. Beşiktaş şampiyon olduktan sonra oyunsal anlamda üzerine bir şey koymadı. Trabzonspor ile beraber son ana kadar yarışın içinde olmasını beklerdim ancak biraz erken havlu attılar. Galatasaray sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Elle tutulur bir transferleri yok ancak önümüzdeki yıl daha güçlü bir yapılanmayla dönebilirler" değerlendirmesini yaptı.

"HAKEMLERİN LİGİ DİZAYN ETTİKLERİNE İNANMIYORUM"

VAR sisteminin tartışmalara yol açtığını ifade eden Gökdeniz Karadeniz, "Hakemlerimizin formda olup olmadığı bir tartışma konusu. Başarısız olan takımlar hemen hakemlere yükleniyor. Hatayı en aza indirebilmek için VAR sistemi kullanılıyor ama o da ayrı bir tartışma konusu. Ancak aynı hakemlerle devam edeceğiz, ligi dizayn ettiklerine inanmıyorum bu yüzden destek vermek gerekiyor" dedi.

(İHA)